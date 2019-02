Ferraz pede pés no chão ao Santos e vê time mais forte com Rodrygo

A boa campanha do Santos no Campeonato Paulista ganhou mais uma vitória cheia de gols. Nesta segunda-feira, o time derrotou o Guarani por 3 a 0, no Pacaembu, ampliando a sua vantagem na liderança do Grupo A e na classificação geral, com 18 pontos em sete rodadas e 16 gols marcados, o que o deixa com o ataque mais produtivo do torneio.

O desempenho empolga o torcedor, mas Victor Ferraz pediu pés no chão. "Estão saindo as jogadas que a gente treina. Os gols estão saindo de forma construída. Vamos continuar com os pés no chão, porque é só o início do campeonato", afirmou, em entrevista ao SporTV, destacando que o trabalho desenvolvido por Jorge Sampaoli tem dado resultado dentro de campo.

O novo triunfo levou o Santos aos 18 pontos em 21 possíveis no Paulistão, na liderança do Grupo A e com a melhor campanha da competição, com quatro a mais do que Palmeiras e Red Bull Brasil, que também é da sua chave.

Jean Mota foi o principal destaque do jogo ao marcar dois gols, um deles chegando aos sete, na artilharia do Paulistão. E o terceiro foi anotado por Rodrygo, que atuou pela primeira vez com a camisa do Santos em 2019, após disputar o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira.

Victor Ferraz destacou que o time ficará ainda mais forte com o retorno do atacante. "Rodrygo é um cara abençoado, um extraclasse. Ficamos felizes que ele voltou, agora é aproveitar esses jogos com ele", disse, lembrando que no meio do ano o atacante se transferirá ao Real Madrid.

O Santos voltará a jogar no sábado, quando vai visitar o Palmeiras, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Paulistão.