Ferraz por Tréllez? O que pensam Santos e São Paulo sobre troca

São Paulo e Santos analisam a possibilidade de uma troca envolvendo o atacante Santiago Tréllez e o lateral-direito Victor Ferraz para a temporada 2019, possivelmente por empréstimo, já que ambos possuem contratos longos com os respectivos clubes.

O colombiano, contratado neste ano do Vitória, assinou até dezembro de 2021 com o time do Morumbi. Participou de 38 jogos desde a chegada e marcou seis gols, sendo um deles importantíssimo, contra o Vasco, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que garantiu a vitória por 2 a 1 e levou a equipe pela primeira vez à liderança.

Apesar de ser um reserva frequentemente utilizado, não empolgou a ponto de ganhar a vaga de titular. Na Vila Belmiro, ele desperta bastante interesse, pois preencheria o espaço vago deixado por Gabigol, de malas prontas para retornar à Inter de Milão após o fim do período do seu empréstimo.

Tréllez seria a cartada final do São Paulo para tentar tirar Victor Ferraz do Santos pela segunda vez. Ainda no fim de 2017, o então técnico tricolor, Dorival Júnior, que dirigiu o jogador na Baixada, já havia pedido a contratação do atleta, mas o negócio não avançou. Ferraz tem contrato até dezembro de 2020 e jogou quase 2018 inteiro como titular.

Após perder Eder Militão ao Porto-POR, a diretoria são-paulina foi buscar Bruno Peres na Roma, mas o lateral ainda não convenceu. Recentemente, o clube anunciou a aquisição de outra peça para a posição, Igor Vinícius, de 21 anos. Porém, a princípio, ele não vem para assumir a vaga de titular.