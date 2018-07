Ferrer joga mal, mas conta com abandono de rival para avançar em Genebra

David Ferrer contou com a sorte nesta quarta-feira para estrear com vitória no Torneio de Genebra, sua última preparação para Roland Garros. Em dia ruim, o espanhol foi ofuscado pelo usbeque Denis Istomin no set inicial e já ia perdendo a segunda parcial, quando o rival decidiu abandonar a partida, em razão de dores nas costas.

Antes de desistir, Istomin estava arrasando Ferrer no saibro, justamente o piso favorito ao espanhol. Ele vencera o set inicial por 6/3 e liderava a segunda parcial por 3/2, com uma quebra de saque de vantagem. Ferrer não tivera sequer um break point na partida. O usbeque chegou a receber atendimento médico em quadra antes de abandonar.

Com esta "ajuda" inesperada, o atual número 12 do ranking avançou às quartas de final, após 1h04min de duelo abreviado. Segundo cabeça de chave em Genebra, Ferrer estreou direto na segunda rodada. Seu próximo adversário será o compatriota Guillermo Garcia-Lopez, que eliminou o norte-americano Rajeev Ram.

Terceiro cabeça de chave na competição suíça, o croata Marin Cilic sofreu menos na estreia. Bateu o letão Ernests Gulbis em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Nas quartas de final, o 11º colocado do ranking vai duelar com o argentino Federico Delbonis, responsável pela eliminação do brasileiro Thomaz Bellucci, atual campeão em Genebra.

FRANÇA

No Torneio de Nice, os favoritos não tiveram maiores problemas para avançar na chave. O austríaco Dominic Thiem, principal candidato ao título, chegou a aplicar um "pneu" no argentino Leonardo Mayer ao fechar o jogo por 6/3 e 6/0. Já o local Gilles Simon, segundo cabeça de chave, superou o norte-americano Taylor Fritz por duplo 6/4.

O italiano Andreas Seppi e o alemão Alexander Zverev, outros integrantes da lista de pré-classificados, também avançaram. O tenista da Itália desbancou o experiente local Paul-Henri Mathieu por 4/6, 6/2 e 6/4, enquanto Zverev eliminou o espanhol Marcel Granollers por 7/5, 6/7 (3/7) e 6/2. Seppi será o próximo adversário de Thiem. Já Zverev vai encarar o ex-Top 10 Simon.