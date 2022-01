Ferroviária aproveita pênalti e expulsão para vencer o Água Santa no Paulistão

A Ferroviária segue invicta no Paulistão e conquistou sua primeira vitória na noite deste sábado. Estreando em casa, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, superou o Água Santa por 1 a 0 pela segunda rodada. Os visitantes dominaram boa parte do jogo, mas se complicaram no segundo tempo quando Jeferson Bahia foi expulso ao cometer pênalti, convertido depois por Bruno Mezenga.

Como empatou sem gols com o Corinthians na primeira rodada, a Ferroviária chegou a quatro pontos, assim como o São Bernardo. O Água Santa acumula sua segunda derrota - perdeu para o São Bernardo por 1 a 0 na estreia -, e segue sem pontos.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e, apesar de a Ferroviária chegar com perigo aos 13 minutos em chute de Murilo Rangel, não conseguiu construir jogadas depois. O Água Santa dominou as ações da partida, mas não conseguiu converter sua superioridade em chances claras de gol.

No começo do segundo tempo, os visitantes enfim assustaram. Em contra-ataque rápido, Lelê foi acionado, mas decidiu cruzar em vez de finalizar e não foi bem sucedido. O castigo veio na sequência com o árbitro marcando pênalti para a Ferroviária após toque de mão de Jeferson Bahia. Para piorar ainda mais, ele levou o segundo amarelo e foi expulso.

Bruno Mezenga foi para a cobrança e converteu aos 15 minutos, marcando o primeiro gol do time na competição. Mesmo com um a menos, o Água Santa até buscou o ataque, mas começou a deixar espaços na defesa. A Ferroviária, por sua vez, teve tranquilidade para controlar o jogo e confirmar a vitória.

Na terceira rodada, o Água Santa volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Mais tarde, às 21h, a Ferroviária estará em Ribeirão Preto, onde duela com o Botafogo no estádio Santa Cruz, no tradicional Bota-Ferro.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 0 ÁGUA SANTA

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Arthur, Didi e João Lucas; Uillian Correia (Ian Luccas), Marquinhos (Vitinho), Gegê e Murilo Rangel (Hygor); Netto (Julio Vitor) e Bruno Mezenga. Técnico: Elano Blumer.

ÁGUA SANTA - Matheus Inácio; Leandro Silva (Emerson), Jeferson Bahia, Hélder e Rhuan (Alyson); Rodrigo Sam, Cristiano e Matheus Oliveira (Fernandinho); Lelê (Gabriel Terra), Dadá Belmonte e Caio Dantas (Wesley Pionteck). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Bruno Mezenga, de pênalti, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araujo.

CARTÕES AMARELOS - Gegê (Ferroviária). Matheus Inácio (Água Santa).

CARTÃO VERMELHO - Jeferson Bahia (Água Santa).

RENDA - R$ 11.520,00

PÚBLICO - 902 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).