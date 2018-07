Ferroviária bate Inter de Limeira nos pênaltis e fatura título da Copa Paulista

Mais uma vez o campeão da Copa Paulista saiu nos pênaltis. Depois do empate emocionante por 2 a 2 entre Ferroviária e Internacional no tempo normal, o time de Araraquara garantiu o título nas penalidades ao vencer por 7 a 6. A decisão aconteceu neste sábado à noite na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. No primeiro jogo, em Limeira, houve empate sem gols.

No ano passado, a Ferroviária tinha perdido o título em casa e nos pênaltis para o XV de Piracicaba. Agora se deu melhor e festejou ao lado de sua torcida. Uma conquista merecida para o time de melhor campanha na competição. Em 2006, já tinha sido campeã em cima do Bragantino.

Com o título, a Ferroviária vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, enquanto a Internacional fica com a vaga na Copa do Brasil, além de disputar a Série A2 - subiu da Série A3 neste ano.

O JOGO

Em casa e com o apoio de sua torcida, a Ferroviária começou melhor e abriu o placar aos 16 minutos com Hygor. Mesmo priorizando a marcação, a Internacional não abriu mão de também atacar. Tanto que empatou com Wesley, aos 12 minutos do segundo tempo.

O jogo ficou tenso. O time da casa passou na frente aos 37 minutos, de novo, com Hygor. Parecia ser o gol do título, tanto que a torcida usou sinalizadores e a partida parou por alguns minutos. Nos acréscimos, Wesley empatou, aos 48 minutos, num chute de virada.

A definição, assim, foi para os pênaltis, com a vitória da Ferroviária por 7 a 6. Destaque para o goleiro Tadeu, que fez duas defesas, inclusive a última cobrada por Marquinhos. No total, cada time bateu nove penalidades. Festa na Fonte Luminosa, que recebeu mais de dez mil torcedores. Houve invasão de campo por parte da torcida para comemorar o título.