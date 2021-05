Ferroviária bate o Ituano, se classifica e enfrenta o São Paulo nas quartas de final do Paulistão

A Ferroviária está classificada às quartas de final do Campeonato Paulista Sicredi 2021. A vaga com uma rodada de antecedência foi assegurada nesta quinta-feira à noite com a vitória sobre o Ituano por 1 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 11.ª rodada da primeira fase.

O resultado manteve a Ferroviária na vice-liderança do Grupo B, agora com 18 pontos ganhos. A distância para a terceira colocada Ponte Preta, com 13, agora é de cinco pontos, porém, restam apenas três pontos em disputa. Nas quartas vai enfrentar o São Paulo, líder do grupo e geral com 26 pontos.

Já o Ituano ficou com os mesmos 13 pontos e na última posição do Grupo C entrou em campo sem chances de classificação. A meta do time de Itu na última rodada do Estadual será garantir vaga no Troféu do Interior.

Com bola rolando, Ferroviária e Ituano fizeram um primeiro tempo sonolento, embora tenham conseguido criar algumas oportunidades de gol. A Ferroviária teve a primeira chance de gol logo aos sete minutos, quando Arthur Henrique fez jogada individual e tocou para Vinicius Zanocelo, que finalizou colocado para a boa defesa do goleiro Pegorari. Depois, aos 15, foi a vez de Higor Meritão também arriscar chute, mas para fora.

Já o Ituano, embora tenha tentado algumas jogadas aéreas, conseguiu ser mais efetivo apenas aos 38 minutos, quando Branquinho tabelou com Victor Rangel e o atacante finalizou fraco e nas mãos do goleiro Saulo.

No segundo tempo os times mantiveram a postura em campo, só que a Ferroviária chegou ao gol da vitória numa falha individual do goleiro Pegorari. Aos 19, Renato Cajá cobrou falta de muito longe e o camisa 1 do Ituano aceitou, deixando a bola passar por baixo de suas mãos.

Atrás no placar, o Ituano ainda tentou correr atrás do prejuízo na reta final da partida, mas esbarrou na forte marcação da Ferroviária.

Pela última rodada da primeira fase, a Ferroviária enfrentará o São Caetano no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Enquanto o Ituano receberá o Santo André no estádio Novelli Júnior, em Itu. Os confrontos ainda não têm data e horário confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 0 ITUANO

FERROVIÁRIA - Saulo; Diogo Mateus, Matheus Salustiano, Didi (Igor Fernandes) e Arthur Henrique; Higor Meritão, Vinícius Zanocelo e Fellipe Mateus (Renato Cajá); Rogério (Glayson Caveirão), Felipe Marques (Xandão) e Bruno Mezenga (Hygor). Técnico: Elano.

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Mateus Silva, Matheus Mancini e Breno Lopes; Tárik, Bruno Lima (André Castro) e Fernando Medeiros (Roni); Branquinho (Fernandinho), Kadu Barone (Felipe Fonseca) e Victor Rangel. Técnico: Vinicius Bergantim.

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos

GOLS - Renato Cajá, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus (Ferroviária); Felipe Fonseca e Victor Rangel (Ituano).

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).