Ferroviária bate o Mogi Mirim e conquista a primeira vitória

A Ferroviária conquistou a sua primeira vitória no retorno à primeira divisão do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, em casa, o time de Araraquara saiu perdendo para o Mogi Mirim, mas venceu de virada por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, pela segunda rodada, com dois gols de Rafinha.

Com o resultado, os mandantes conquistaram os seus primeiros três no Grupo C. São Paulo e XV de Piracicaba, com um jogo a menos, ainda podem ultrapassar a Ferroviária, mas tiveram seus jogos adiados na rodada. O Mogi Mirim, por sua vez, passa a se preocupar com o rebaixamento, já que é o lanterna do Grupo D, sem pontuar nos dois primeiros confrontos disputados.

A primeira etapa foi de pressão da Ferroviária, mas o goleiro Daniel se destacou, segurando o empate. Sem aproveitar as suas chances, a equipe da casa acabou sendo castigada aos 21 minutos da etapa final. Bruninho arriscou e a bola bateu na trave. No rebote, Roni empurrou para o fundo do gol e abriu o placar para o Mogi Mirim.

O gol acordou os mandantes, que demoraram apenas cinco minutos para responder. Em trama envolvendo Tiago Adan e Fernando Gabriel, Rafinha apareceu para tocar rasteiro e finalmente vencer o goleiro Daniel, empatando a partida.

Não contente apenas com a igualdade, o time da casa seguiu pressionando e, aos 35 minutos, o volume de jogo surtiu efeito. Rafinha recebeu novamente dentro da área e matou no peito antes de finalizar cruzado para colocar a Ferroviária em vantagem.

A Ferroviária volta a campo pela terceira rodada do Paulistão na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Fonte Luminosa, contra o Rio Claro. O Mogi Mirim, no entanto, só joga no sábado seguinte, no dia 20, contra o Capivariano, já que a partida da próxima rodada contra o São Paulo foi adiada porque o time do Morumbi disputa a Copa Libertadores nesta data.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 x 1 MOGI MIRIM

FERROVIÁRIA - Rodolfo; Igor Julião (Matheus Rossetto), Wanderson, Marcão e Thallyson; Rafael Miranda, Juninho, Fernando Gabriel (Tiago Marques) e Wescley (Rafinha); Tiago Adan e Samuel. Técnico: Sérgio Vieira.

MOGI MIRIM - Daniel; Alex Reinaldo (Ruster), Gabriel Dias, Bruno Costa e Bruno Teles; Josa, Bruninho, Wendel e Gustavo Costa (Diego Lorenzi); Léo Melo e Matheus Ortigoza. Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Roni, aos 21, e Rafinha, aos 26 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho (Ferroviária); Léo Melo (Mogi Mirim).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).