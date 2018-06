Ferroviária bate o Santo André por 2 a 1 e vence a primeira em casa no Paulistão

A Ferroviária finalmente conquistou sua primeira vitória em casa pelo Campeonato Paulista. O time de Araraquara recebeu o Santo André, na Arena da Fonte Luminosa, nesta quarta-feira, pela sétima rodada, e venceu por 2 a 1.

Nas outras partidas em Araraquara, o tradicional time do interior conquistou apenas dois pontos, com empates por 1 a 1 com o Ituano e 2 a 2 com o Santos, além de uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo.

Com a primeira vitória como mandante, a Ferroviária chegou aos nove pontos, na terceira colocação do Grupo C, e volta a sonhar com a classificação para a próxima fase da competição. O Santo André, com dois pontos a menos, é o terceiro do Grupo B.

A Ferroviária começou com tudo e teve três grandes chances de abrir o placar logo nos primeiros minutos. Nas duas primeiras, Neneca defendeu chute de Hygor e Wellington Júnior tirou tinta da trave em disparo da entrada da área.

Na terceira chance, aos 18 minutos, o time da casa não perdoou e Moacir marcou o primeiro gol do jogo. Wellington Júnior levantou a bola para a área e o ex-volante do Corinthians apareceu de surpresa para cabecear para as redes.

O Santo André respondeu aos 31 minutos com outro ex-corintiano marcando de cabeça. Joãozinho cobrou escanteio pela direita e o centroavante Lincom completou para empatar.

O jogo era movimentado e, ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, Hygor recebeu de Velicka e bateu cruzado da entrada da área para recolocar a Ferroviária em vantagem.

Na segunda etapa, o ritmo da partida caiu. A Ferroviária soube administrar melhor a vantagem e deixou de se abrir tanto para contra-ataques quanto na primeira metade do jogo.

O Santo André melhorou com as alterações feitas no final, principalmente as entradas dos meias Guilherme Garré e Aloísio. Mesmo assim, a defesa araraquarense se segurou e mostrou boa organização para aguentar sem ser pressionada até o apito final.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Santo André recebe o Bragantino no estádio Bruno José Daniel, já a Ferroviária vai ao estádio Anacleto Campanella enfrentar o São Caetano.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 X 1 SANTO ANDRÉ

FERROVIÁRIA - Tadeu; Luan, Alisson, Patrick e Velicka; Bruno Silva, Moacir e Elvis (Fábio Souza); Welinton Júnior (João Paulo), Hygor e Léo Castro (Eliandro). Técnico: PC Oliveira.

SANTO ANDRÉ - Neneca; Jonathan Bocão (Aloísio), Domingos, Suéliton e Paulinho; Flávio, Dudu Vieira e Tinga (Matheus Santiago); Hugo Cabral, Lincom e Joãozinho (Guilherme Garré). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Moacir, aos 18, Lincom, aos 31, e Hygor, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Souza (Ferroviária); Flávio (Santo André).

RENDA - R$ 21.850,00.

PÚBLICO - 3.568 pagantes.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).