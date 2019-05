Ferroviária cai em casa e dois times perdem os 100% na Série D do Brasileiro

A Ferroviária desperdiçou uma excelente oportunidade, neste sábado, para assumir a liderança isolada do Grupo A17 do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - ao perder em casa, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), para o Maringá por 1 a 0. No total foram disputados 12 jogos pela quarta rodada, a primeira do returno da fase de classificação.

Com a derrota em Araraquara, o time paulista ficou com seis pontos, um atrás do Avenida-RS, que perdeu por 1 a 0 para o Joinville, ainda lanterna com quatro. O Maringá tem cinco e também continua na briga pela liderança e por uma vaga na próxima fase.

Os dois times que entraram em campo para defender os 100% de aproveitamento não se deram bem. Em Poços de Caldas (MG), a Caldense empatou sem gols contra o Vitória-ES. Mesmo assim, lidera o Grupo A12, com 10 pontos, contra cinco dos capixabas, em terceiro. O vice-líder é a Portuguesa-RJ, com sete, que em casa fez 2 a 0 sobre o Sobradinho-DF, lanterna sem ponto.

A situação parecida é do Manaus, que chegou aos 10 pontos no Grupo A2 após empatar por 1 a 1, fora de casa, contra o Real Ariquemes-RO, vice-líder com sete.

O destaque ficou para a goleada do São Raimundo-RR, que fez 6 a 1 no Rio Branco-AC e se isolou na liderança do Grupo A1, com nove. O time do Acre é o lanterna com apenas um. O Fast Club-AM é vice-líder com seis ao empatar em casa por 1 a 1 contra o Barcelona-RO, terceiro com cinco.

Neste domingo vão acontecer mais 19 jogos. Na primeira fase, os 68 times estão divididos em 17 chaves regionalizadas. Os campeões de cada uma delas mais os 15 melhores segundos avançam ao mata-mata, que oferece quatro acessos à Série C de 2020.

Confira a 4.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sexta-feira

Novorizontino-SP 1 x 1 Tupi-MG

Maranhão-MA 1 x 2 Atlético Cearense-CE

Sábado

Portuguesa-RJ 2 x 0 Sobradinho-DF

Floresta-CE 3 x 1 Bragantino-PA

Juazeirense-BA 1 x 0 Aparecidense-GO

São Raimundo-RR 6 x 1 Rio Branco-AC

Serra-ES 0 x 0 URT-MG

Ferroviária-SP 0 x 1 Maringá-PR

Joinville-SC 1 x 0 Avenida-RS

Fast Clube-AM 1 x 1 Barcelona-RO

Coruripe-AL 0 x 1 Fluminense-BA

Sinop-MT 1 x 1 Palmas-TO

Caldense-MG 0 x 0 Vitória-ES

Real Ariquemes-RO 1 x 1 Manaus-AM

Domingo

15 horas

Itaboraí-RJ x Hercílio Luz-SC

Gaúcho-RS x Brusque-SC

15h30

Iporá-GO x Corumbaense-MS

Brasiliense-DF x Ituano-SP

16 horas

Santa Cruz-RN x River-PI

Altos-PI x Central-PE

América-PE x Serrano-PB

Bahia de Feira-BA x América-RN

Vitória-PE x Jacuipense-BA

Campinense-PB x ASA-AL

Interporto-TO x Itabaiana-SE

Patrocinense-MG x União-MT

Operário-MS x Anapolina-GO

Foz do Iguaçu-PR x Boavista-RJ

Cianorte-PR x Caxias-RS

Tubarão-SC x São Caetano-SP

17 horas

São Raimundo-PA x Atlético-RR

Sergipe-SE x Salgueiro-PE

19 horas

Galvez-AC x Santos-AP

Segunda-feira

20 horas

Ypiranga-AP x Moto Club-MA