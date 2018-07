Ferroviária demite Sérgio Vieira após derrota no Paulistão

Correndo risco de ser rebaixada no Campeonato Paulista, a Ferroviária anunciou na manhã desta segunda-feira a demissão do técnico português Sérgio Vieira. A saída veio após mais um revés, desta vez no domingo à noite, para o Botafogo, por 1 a 0, em Araraquara.

Sérgio Vieira já vinha sendo contestado nos bastidores, mas a diretoria deu um voto de confiança ao seu trabalho. Mas o desempenho das últimas rodadas falou mais alto. Dos últimos sete jogos, o time venceu apenas uma partida e perdeu outras seis. Derrotou apenas o já rebaixado Oeste, por 2 a 0. Mas perdeu para Novorizontino, Ponte Preta, São Bernardo, São Bento, Santos e por último o Botafogo.

Com a derrota para o Botafogo, a Ferroviária permaneceu com os mesmos 16 pontos e na 13ª posição da classificação geral do Paulistão. Tem a mesma pontuação que Água Santa (14º) e Botafogo (15º), primeiro time na zona do rebaixamento.

O problema é que a Ferroviária não terá jogos fáceis até o fim da primeira fase. Enfrentará o Linense, fora de casa, na última rodada. O Água Santa recebe o São Bernardo, em Diadema, e o Botafogo encara o já rebaixado Capivariano, em Ribeirão Preto.