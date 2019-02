Ferroviária derrota Ituano e assume liderança do Grupo C do Paulistão

A Ferroviária assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista ao derrotar o Ituano por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, pela quarta rodada. O resultado acabou sendo ruim para o Corinthians, que está fora da zona de classificação da chave.

A Ferroviária soma agora sete pontos, contra cinco do Bragantino, que perdeu para o Santos por 4 a 1. Corinthians e Mirassol somam três. Já o Ituano é o terceiro do Grupo D, com quatro, atrás de Oeste, com cinco, e São Paulo, com seis.

Ferroviária e Ituano fizeram um primeiro tempo aberto, com bons momentos para ambos os lados. A primeira boa chance da equipe visitante foi logo no minuto inicial. Claudinho recebeu cruzamento de Marcos Serrato e chutou pela linha de fundo. A resposta veio com Maurinho. O atacante arriscou, mas parou em Pegorari.

A Ferroviária foi cercando o time do Ituano, que recuou e acabou castigado. Fellipe Matheus recebeu dentro da área e acabou derrubado por Ricardo Silva: pênalti. Tony foi para a cobrança e deu uma cavadinha para superar Pegorari e abrir o marcador na Arena da Fonte Luminosa.

Apesar de estar atrás do placar, Vinícius Bergantin resolveu colocar Corrêa, ex-Palmeiras, e abriu mão de seu esquema com três atacantes. A tática acabou não dando certo, o que fez o treinador colocar um homem de área. Morato entrou na vaga do volante Baralhas.

A correção também não obteve o efeito desejado. A Ferroviária, sem pressa, esperou a oportunidade perfeita para ampliar. Aos 24 minutos, Maurinho acionou Julinho pela esquerda. O lateral cruzou para Higor Meritão, que só teve o trabalho de desviar para o gol.

O Ituano foi para o tudo ou nada no final. Serrato arriscou de longe e mandou na trave. Aos 43 minutos, o time visitante enfim conseguiu diminuir. Martinelli fez grande jogada pelo lado esquerdo e chutou para defesa de Tadeu. Na sobra, Morato marcou, mas não impediu a derrota.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Santos no domingo, às 19h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Na segunda-feira, às 20h, a Ferroviária recebe o Red Bull Brasil na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 2 X 1 ITUANO

FERROVIÁRIA - Tadeu; Diogo Mateus, Élton, Rayan e Julinho; PH (Léo Artur), Tony, Felipe Ferreira (Jorge Eduardo) e Felipe Mateus (Higor Meritão); Uilliam e Maurinho. Técnico: Vinícius Munhoz.

ITUANO - Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Baralhas (Morato), Marcos Serrato e Bassani (Guilherme); Claudinho (Corrêa), Alemão e Martinelli. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Tony, aos 40 minutos do primeiro tempo. Higor Meritão, aos 24, e Morato, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÃO AMARELO - Felipe Mateus (Ferroviária).

RENDA - R$ 21.170,00.

PÚBLICO - 1.371 torcedores.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

https://tudo-sobre.estadao.com.br/gremio