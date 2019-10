Ferroviária e Corinthians estão a um passo de fazer 'tira-teima' na Libertadores

Ferroviária e Corinthians podem fazer mais um jogo decisivo no feminino. Depois de fazerem a final do Campeonato Brasileiro e de se enfrentarem na semi do Paulista, as equipes agora estão próximas de um duelo pela taça da Libertadores. Para isso, terão de passar das semifinais. A Ferroviária encara nesta quinta-feira, às 21h30, o Cerro Porteño, do Paraguai, na competição que tem como sede Quito, no Equador. O Corinthians jogará na sexta-feira, às 21h30, contra o América de Cali, da Colômbia.

Se avançarem para a decisão, Ferroviária e Corinthians terão a oportunidade de fazer o tira-teima do confronto. Isso porque o time da capital eliminou a equipe de Araraquara do Paulistão com duas goleadas (4 a 0 e 5 a 1). A Ferroviária, no entanto, sagrou-se campeão brasileiro em cima do rival, com dois empates (1 a 1 e 0 a 0, com vitória nos pênaltis por 4 a 2).

As duas equipes brasileiras estão invictas na competição continental e são favoritas à vaga para a final. A Ferroviária vem de vitória sobre os atuais campeões do torneio, o Atlético Huila, por 3 a 2, nas quartas de final. Na fase de grupos, venceram o Cuenca (2 a 1), O Caracas (4 a 1) e estrearam com uma goleada histórica por 10 a 1 sobre o Mundo Futuro, da Bolívia.

O Corinthians já derrotou o adversário da semifinal na fase de grupos. No segundo jogo na competição, passou pelo América de Cali por 3 a 1. Nas quartas, bateu o Santiago Morning por 2 a 0. O time alvinegro também empatou com o Sportivo Limpeño (2 a 2) e derrotou o Ñañas (3 a 1) no torneio em Quito.

A edição 2019 da Libertadores pagará US$ 85 mil (R$ 342 mil) para o campeão, US$ 50 mil (R$ 201 mil) para o segundo e US$ 30 mil para o terceiro. Os outros clubes recebem US$ 7.500 cada (R$ 30 mil). A Ferroviária e o Corinthians possuem um título cada do torneio.