Ferroviária é eliminada com empate e Mogi Mirim perde outra na Série D

A penúltima rodada da etapa de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D começou a ser disputada neste sábado com dez partidas. Destaques para Sergipe e Macaé que estão praticamente classificados à segunda fase. Entre os paulistas, o já eliminado Mogi Mirim perdeu outra, enquanto a Ferroviária empatou em casa e também está fora da disputa.

Por enquanto, apenas quatro clubes já carimbaram suas vagas à próxima fase. São os casos de Campinense, Iporá-GO, Tubarão e São José-RS, que entraram na rodada com 100% de aproveitamento e já garantidos na próxima etapa. Em compensação, Murici-AL, Dom Bosco-MT e Nova Iguaçu, além do Mogi, já não tinham mais chances de avançar.

O Mogi Mirim chegou à quinta derrota em cinco jogos, na lanterna do Grupo A17, após perder para o São José-RS, que soma 15 pontos, por 2 a 1, em Porto Alegre. A Ferroviária deu adeus também, após empatar sem gols com o Cianorte, em Araraquara. Os paulistas somam três pontos, no terceiro lugar no Grupo A16. Têm três a menos que os paranaenses, na segunda posição, e não conseguem passar nem mesmo como um dos melhores vice-líderes.

O Sergipe ficou perto da vaga, após bater o Central-PE por 1 a 0, em Aracaju. O time sergipano se isolou na ponta do Grupo A7, com dez pontos. A vaga pode vir neste domingo, caso a Jacuipense-BA, que soma cinco pontos, não vença o ASA, que tem quatro, em casa. Os pernambucanos seguem na lanterna, com três pontos.

Outro clube que está praticamente garantido na segunda fase é o Macaé. O time fluminense empatou com o Espírito Santo por 1 a 1, em Vitória. Com isso, deve carimbar sua vaga ao final da rodada, já que, no mínimo, entrará como um dos melhores segundos colocados. Hoje, é o líder do Grupo A12, com 11 pontos. Também avança neste domingo, caso a URT, com quatro pontos, vença o Itumbiar, que tem sete, no interior goiano.

A rodada terá sequência com a realização de mais 21 partidas neste domingo. Na segunda-feira, outros três jogos completarão a penúltima rodada.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pela Série D:

Americano 2 x 1 Atlético-ES

Madureira 3 x 1 Caldense

Ceilândia 4 x 4 Aparecidense-GO

Sergipe 1 x 0 Central-PE

São José-RS 2 x 1 Mogi Mirim

Espírito Santo 1 x 1 Macaé

Nacional-AM 2 x 0 Real Desportivo-RO

Baré-RR 1 x 1 Rio Branco-AC

Imperatriz 4 x 0 Belo Jardim-PE

Ferroviária 0 x 0 Cianorte-PR