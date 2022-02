Ferroviária e Red Bull Bragantino ficam no empate em Araraquara pelo Paulistão

Num jogo movimentado, Ferroviária e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1, neste domingo à noite, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ainda invicta, a equipe da casa soma seis pontos na vice-liderança do Grupo B, enquanto o time de Bragança Paulista lidera o Grupo D, com sete pontos.

O jogo começou aberto e equilibrado. O visitante, porém, saiu na frente aos 12 minutos com o meia Miguel, pela primeira vez como titular do time de Bragança Paulista. O garoto de 18 anos, formado na base do Fluminense, recebeu no lado esquerdo, perto da linha lateral, levantou a cabeça e chutou em diagonal. A bola ganhou efeito e morreu no ângulo esquerdo de Saulo.

No intervalo, ele explicou o lance: "A gente treina muito este tipo de jogada. Nós temos bons chutadores e desta vê eu também acertei", explicou, tirando a possibilidade de ter sido um gol sem querer.

Alguns minutos depois, o técnico Elano Blumer fez uma correção no seu esquema tático. Tirou um dos zagueiros Arthur para a entrada do volante Guilherme Nunes. Desta forma, equilibrou as ações em campo e passou a empurrar o Bragantino para seu campo defensivo.

A melhor chance do empate saiu aos 45 minutos. Após escanteio pelo lado esquerdo, Bruno Mezenga se antecipou à defesa e testou firme e forte. A bola tirou tinta da trave direita de Cleiton, que só ficou torcendo para a bola não entrar.

O segundo tempo recomeçou equilibrado e mais intenso. Hygor errou o chute de virada para a Ferroviária, aos 6, e Sorriso respondeu com chute forte defendido por Saulo aos 10. O empate saiu aos 20. Após escanteio do lado esquerdo, há um desvio de cabeça no primeiro pau e Guilherme Nunes aparece do outro lado para cabecear para as redes.

O gol deu mais confiança à Ferroviária que passou a ter mais domínio e a criar mais chances de gol. O goleiro Cleiton salvou o Bragantino com duas grandes defesas aos 37, em chute de Orejuela, e, aos 39, numa bomba de Bruno Mezenga pelo alto. Depois disso, ninguém mais se arriscou.

Na quarta-feira, os times voltam a campo pela quinta rodada. A Ferroviária vai receber a Ponte Preta e o Red Bull Bragantino também atuará em casa, diante da Inter de Limeira.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 1 x 1 RED BULL BRAGANTINO

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Arthur (Guilherme Nunes), Bruno Leonardo, Didi e João Lucas; Rafael Luiz, Uilliam Corrêa e Gegê (Orejuela); Bruno Mezenga e Hygor (Vidal). Técnico: Elano Blumer.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; José Hurtado, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom silva, Praxedes (Eric Ramires) e Miguel (Hyron); Artur (Bruno Tubarão), Alerrandro (Gabriel Novaes) e Sorriso (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Miguel, aos 12 minutos do primeiro tempo. Guilherme Nunes, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur, Didi e Guilherme Nunes (Ferroviária); José Hurtado e Eric Ramires (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA - R$ 20.775,00.

PÚBLICO - 1.314 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).