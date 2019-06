Ferroviária empata sem gols com o Cianorte na abertura do mata-mata da Série D

A estreia da Ferroviária no mata-mata do Campeonato Brasileiro não foi como a sua torcida esperava. Mesmo atuando na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, o time paulista empatou sem gols com o Cianorte-PR. Agora vai precisar vencer fora para chegar à terceira fase. Um novo empate vai levar a definição para os pênaltis. Dos cinco jogos disputados neste sábado, apenas Juazeirense-BA e Central-PE ganharam e na condição de mandantes.

Mais de três mil torcedores apoiaram a Ferroviária, mas se decepcionaram pela falta de gols e da vitória. Outro empate por 0 a 0 no dia aconteceu no duelo entre Vitória-ES e Brasiliense-DF. A situação do time candango é melhor porque fará o jogo de volta no estádio Boca do Jacaré precisando de uma vitória simples para avançar no torneio.

Três times baianos entraram em campo neste sábado. O Juazeirense se saiu melhor em casa ao fazer 1 a 0 em cima do Patrocinense-MG. Na volta pode jogar pelo empate, enquanto o time mineiro precisa vencer por dois gols de diferença. Se devolver o placar de ida, então vai definir a vaga na cobrança de pênaltis.

Mas a Jacupiense não teve a mesma sorte em Caruaru (CE) ao perder para o Central por 2 a 0. Agora na volta precisa vencer por três gols para seguir sonhando com o acesso. O Fluminense, de Feira de Santana (BA), se deu melhor ao empatar por 1 a 1 com o Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Na volta basta uma vitória para seguir adiante.

A rodada vai ter nove jogos domingo, outro na segunda e mais um na terça-feira. Na primeira fase, os 68 times foram divididos em 17 chaves regionalizadas. Os campeões de cada uma delas mais os 15 melhores segundos avançaram ao mata-mata, num total de 32 clubes, que oferece quatro acessos à Série C de 2020.

Confira os jogos de ida da segunda fase da Série D:

Sábado

Vitória-ES 0 x 0 Brasiliense-DF

Central-PE 2 x 0 Jacuipense-BA

Juazeirense-BA 1 x 0 Patrocinense-MG

Ferroviária-SP 0 x 0 Cianorte-PR

Salgueiro-PE 1 x 1 Fluminense-BA

Domingo

15h

Bragantino-PA x Atlético-CE

15h30

Boavista-RJ x Novorizontino-SP

16h

ASA-AL x Itabaiana-SE

Ituano-SP x Caldense-MG

Hercílio Luz-SC x Brusque-SC

Caxias-RS x Avenida-RS

17h

São Raimundo-PA x São Raimundo-RR

18h

Real Ariquemes-RO x Manaus-AM

19h

União-MT x Iporá-GO

Segunda-feira

16h

Floresta-CE x Moto Club-MA

A definir

América-PE x América-RN