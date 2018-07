Ferroviária recorre a empréstimos e se reforça com jogadores dos 'grandes' A Ferroviária está de volta à Série A1 do Campeonato Paulista e quer fazer bonito no seu retorno à elite. Para tanto, o clube de Araraquara está apostando na contratação, por empréstimo, de jogadores que pertencem a clubes grandes do País, como Fluminense e Atlético-MG.