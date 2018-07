Ferroviária segura empate com Linense e garante permanência na elite Linense e Ferroviária garantiram a permanência na elite do futebol paulista. Na tarde deste domingo, as duas equipes se encontraram no Gilbertão e não saíram de um empate sem gols. O zero a zero combinado aos resultados das outras partidas foi o suficiente para que os dois times escapassem do rebaixamento.