Ferroviária sofre, mas arranca empate com o Santo André pelo Paulistão

O técnico Paulo César de Oliveira segue invicto com a Ferroviária. Depois de vencer o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, ele conseguiu arrancar o empate por 1 a 1 com o Santo André na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Com o resultado, a Ferroviária chegou aos cinco pontos, igualada com o Red Bull Brasil no Grupo B, mas atrás pelo saldo de gols: menos dois, contra um dos campineiros. Do outro lado o Santo André chegou aos seis pontos no Grupo C, lado a lado com o Novorizontino, mas com uma vitória a mais - duas para o time de Novo Horizonte e apenas uma para o time do ABC.

Jogando em casa, a Ferroviária foi surpreendida pelo Santo André logo aos oito minutos, em lance que começou com uma falta pelo lado direito com Serginho. O meia levantou bem aberto em direção à segunda trave e o zagueiro Leonardo surgiu que saltou nas costas da marcação para cabecear para as redes.

Com a vantagem no placar, o Santo André abriu mão da presença ofensiva e a Ferroviária passou a trabalhar a posse de bola, porém sem objetividade. O time da casa tinha dificuldade em entrar espaço na marcação, principalmente porque o adversário usava as faltas para frear a velocidade.

O intervalo fez bem para a Ferroviária. Juninho, que voltava de lesão, deixou o gramado para a entrada de Claudinei, o que deu mais mobilidade ao meio-campo. As principais jogadas eram as bolas alçadas na área, buscando principalmente o zagueiro e goleador Leandro Amaro. Foi então que, aos 10 minutos do segundo tempo, Capixaba dominou pela direita, carregou em direção ao meio e bateu com força. O goleiro Zé Carlos tentou afastar, mas jogou para dentro.

O empate deu um gás novo para o time da casa, que subiu sua linha de marcação e sufocou o adversário na saída de bola. Sem muitas opções de passe, o Santo André passou a apostar nas ligações diretas, mas sem sucesso e sem alterar o placar.

No próximo sábado, a Ferroviária vai enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, no Allianz Parque, às 16h30. O Santo André vai receber o Linense, às 10 horas, no estádio Bruno José Daniel.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 1 X 1 SANTO ANDRÉ

FERROVIÁRIA - Matheus; William Cordeiro, Patrick, Leandro Amaro e Léo Veloso; Flávio, Claudinei (Juninho), Fabio Souza e Alan Mineiro (Bruno Lopes); Capixaba e Elder Santana (Tiago Marques). Técnico: Paulo César de Oliveira.

SANTO ANDRÉ - Zé Carlos; Jean, Diogo Borges, Reniê, Leonardo e Fernando Neto; Baraka, Dudu Vieira, Guilherme Garré (Diogo Orlando) e Serginho (Eduardo Ramos); Edmilson (Deivid). Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Leonardo, aos 8 minutos do primeiro tempo. Capixaba, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Souza (Ferroviária); Diogo Borges (Santo André).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Araújo.

RENDA - R$ 29.630,00.

PÚBLICO - 1.698 pagantes.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).