Ferroviária supera Sol de América por 3 a 0 na estreia da Libertadores Feminina

Atual campeã da Libertadores Feminina, a Ferroviária estreou nesta quarta-feira na edição 2021 do torneio e iniciou com vitória a caminhada em busca do terceiro título. O time de Araraquara abriu a primeira rodada do Grupo A e contou com gols de Suzane, Carol Tavares e Raquel para vencer o Sol de América por 3 a 0 no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai.

O time paraguaio deu trabalho para as afeanas durante o início do primeiro tempo, mas logo a situação foi controlada e chances começaram a ser criadas para o lado brasileiro. As melhores oportunidades foram concluídas pela atacante Ludmila, que não conseguiu superar a goleira Isabel Ortiz, autora de boas defesas para impedir o gol das visitantes.

O zero só foi sair do placar aos sete minutos do segundo tempo, quando Raquel mostrou raça para chegar na bola antes de Ortiz, a tempo de conseguir dar uma assistência para Suzane marcar o gol. Cinco minutos depois, aos 12, Raquel deu outro passe, dessa vez para Carol Tavares, que recebeu com o gol aberto à sua frente e chutou colocado no canto esquerdo da goleira.

⚽ Estreia da atual campeã! Os melhores lances da vitória da @guerreirasgrena por 3-0 sobre o @SoldeAmericapy pelo Grupo A da CONMEBOL #LibertadoresFEM.@FutbolSantander #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/8h32eqHl6S — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) November 3, 2021

A boa vantagem construída pelo time brasileiro acuou as adversárias, que não conseguiram reagir. Assim, a Ferroviária seguiu pressionando e dando trabalho para Ortiz. Então, aos 30 minutos, após duas assistências, Raquel apareceu para deixar o dela e finalizar o placar com vitória por 3 a 0 em Assunção.

Agora com três pontos somados na disputa do Grupo A, a Ferroviária volta a jogar no próximo sábado, contra o Deportivo Cuenca, novamente no Estádio Manuel Ferreira, já que o Paraguai é sede única da Libertadores Feminina.