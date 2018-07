Ferroviária vai ao mercado e acerta com quinto reforço em três dias A Ferroviária decidiu usar os últimos dias do ano para se reforçar. Nem neste sábado, 31 de dezembro, a diretoria do time de Araraquara descansou. Anunciou a contratação do meia Zé Mario, de 24 anos, que se destacou pelo Internacional, de Porto Alegre, e terminou 2016 jogando pelo Ceará.