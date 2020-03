Ferroviária vence clássico regional e mantém Botafogo em risco no Paulistão

Em clássico regional dos desesperados, a Ferroviária fez valer o fator casa e ganhou do Botafogo, por 1 a 0, na noite deste domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação do Campeonato Paulista

Ao encerrar um jejum de quatro jogos, a Ferroviária entrou na briga por uma vaga nas quartas de final, chegando aos mesmos nove pontos do Corinthians, mas seguindo na lanterna do equilibrado Grupo D.

Enquanto isso, o Botafogo perdeu uma invencibilidade de três jogos e, na lanterna do Grupo B, com cinco pontos, aparece na zona de rebaixamento, ocupando o penúltimo lugar na classificação geral.

O primeiro tempo mostrou porque os dois times estão lutando contra o rebaixamento. Foram poucas as chances reais criadas. Na melhor delas, Henan ficou a centímetros de completar cruzamento dentro da área e colocar a Ferroviária na frente do placar.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Botafogo esteve mais perto de marcar do que toda a etapa final. Wellington Tanque ganhou na corrida de Max, invadiu a área e mandou na rede pelo lado de fora.

O jogo voltou a ficar morno, tanto que a Ferroviária só ofereceu perigo aos 26 minutos em chute de Léo Artur. Três minutos depois, Henan bateu cruzado e Hygor apareceu dentro da pequena área para colocar o time grená na frente.

Aos 41 minutos, o goleiro Darley evitou o segundo gol da Ferroviária em chute colocado de Léo Artur. O Botafogo não mostrou forças para reagir e acumulou mais uma derrota no Paulistão.

A Ferroviária volta a campo no sábado, contra o Palmeiras, às 17 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. O Botafogo recebe o São Paulo às 16 horas do domingo, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos são válidos pela nona rodada.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 1 x 0 BOTAFOGO

FERROVIÁRIA - Saulo; Lucas Mendes, Max, Carlão e Bruno Recife; Mazinho, Karl (Fellipe Mateus) e Claudinho (Léo Artur); Henan, Patrick Brey (Felipe Ferreira) e Hygor. Técnico: Sérgio Soares.

BOTAFOGO - Darley; Caíque Sá, Robson, Didi e Gilson; Victor Bolt, Naldo (Jonata Machado), Matheus Anjos, Ronald (Diego Cardoso) e Rafinha (Luketa); Wellington Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Hygor, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Hygor, Carlão e Mazinho (Ferroviária); Matheus Anjos, Naldo e Wellington Tanque (Botafogo).

RENDA - R$ 53.710,00.

PÚBLICO - 3.392 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).