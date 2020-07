Ferroviária vence, elimina a Inter de Limeira e escapa da queda no Paulistão

A Ferroviária escapou do rebaixamento no Campeonato Paulista ao vencer a Inter de Limeira, que sonhava com a classificação. Bruno Mezenga fez os gols do triunfo por 2 a 0, neste domingo, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 12.ª e última rodada da fase de classificação. O jogo aconteceu na capital paulista por conta do veto da prefeitura de Araraquara (SP), que não permite jogos na cidade por causa da pandemia do novo coronavírus.

A Ferroviária se despediu do Paulistão com 15 pontos e até ultrapassou, na classificação geral, a Inter de Limeira, que parou nos 14. Os dois clubes vão disputar o Troféu do Interior. A fórmula de disputa será definida em reunião na Federação Paulista de Futebol (FPF).

A equipe de Araraquara entrou em campo com mais fome de bola do que a Inter de Limeira. Aos 5 minutos, Léo Artur chutou no cantinho, mas o goleiro Rafael Pin fez boa defesa. A resposta veio três minutos depois. Airton bateu firme e a bola passou perto.

Aos 11 minutos, Bruno Mezenga recebeu de Fellipe Mateus e só desviou para abrir o marcador para a Ferroviária. O jogo esfriou e os times passaram a errar passes e não incomodaram mais os goleiros.

A Ferroviária voltou animada para o segundo tempo e quase ampliou aos 14 minutos. Felipe Mateus recebeu e chutou forte. A bola passou muito perto do gol de Pin. Aos 26, a Inter de Limeira quase empatou. Tcharlles tocou de letra e o goleiro Saulo evitou o gol.

O time araraquarense, porém, não se abalou e ampliou aos 28 minutos com Bruno Mezenga. Fellipe Mateus encheu o pé e acertou a trave. No rebote, Léo Artur tocou para o centroavante, que só teve o trabalho de mandar para as redes. O jogo caiu de produção e a Ferroviária garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 x 0 INTER DE LIMEIRA

FERROVIÁRIA - Saulo; Lucas Mendes, Anderson Salles, Patrick e Bruno Recife; Higor Meritão (Willian Monteiro), Felipe Mateus (Karl), Tony e Léo Artur (Felipe Ferreira); Hygor (Jhonatan) e Bruno Mezenga (Felipe Estrella). Técnico: Dado Cavalcanti.

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Roger Bernardo, Oliveira, Jean Pablo e Jonathan; Marquinhos, Recife (Matheus Neris), Murilo Rangel (Everton Sena) e Airton; Tcharlles e Lucas Braga. Técnico: Elano.

GOLS - Bruno Mezenga, aos 11 minutos do primeiro tempo; Bruno Mezenga, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick Marcelino, Higor Meritão, Léo Artur, Bruno Recife, Felipe Estrella (Ferroviária); Murilo Rangel (Inter de Limeira).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).