Ferroviária vira sobre Oeste e ajuda o São Paulo no Paulistão

A Ferroviária terminou a oitava rodada do Campeonato Paulista na zona de classificação para as quartas de final. Na noite desta segunda-feira, o time grená não desistiu e conseguiu a vitória de virada sobre o Oeste, por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa.

O resultado positivo coloca a Ferroviária na vice-liderança do Grupo C, com 12 pontos, dois a mais que o Bragantino e um a menos que o Corinthians. Apesar do tropeço, o Oeste segue na liderança isolada do Grupo D, com a mesma pontuação do adversário desta tarde.

Jogando em casa, a Ferroviária começou a partida com mais posse de bola e quase abriu o placar em chute de Felipe Ferreira, defendido por Matheus Cavichioli. Depois, foi a vez de Lúcio Flávio desperdiçar. O castigo para os donos da casa veio aos 43 minutos, quando Matheus Jesus aproveitou sobra e bateu de primeira para colocar o Oeste na frente.

Com duas alterações, a Ferroviária voltou mais agressiva do intervalo e precisou de 15 minutos para buscar o empate. Lúcio Flávio mostrou oportunismo ao aproveitar sobra e deixou tudo igual. A pressão dos donos da casa continuou, mas a virada só veio aos 43. Felipe Ferreira cruzou e Rayan cabeceou no cantinho de Matheus Cavichioli.

A Ferroviária volta a campo na sexta-feira, contra o Guarani, às 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o Oeste enfrenta o Santos, às 19 horas do sábado, no Pacaembu, em São Paulo. Os jogos são válidos pela nona rodada.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 2 X 1 OESTE

FERROVIÁRIA - Tadeu; Alisson, Rayan, Rodrigão e Diogo Matheus; Anderson Uchoa, Tony, Felipe Mateus (Léo Artur) e Felipe Ferreira; Maurinho (Diego Gonçalves) e Lúcio Flávio (Thiago Santos). Técnico: Vinícius Munhoz.

OESTE - Matheus Cavichioli; Tony, Maracás, Kanu e Conrado; Matheus Jesus, Betinho, Elvis e Mazinho (Luis Henrique); Jheimy (Bruno Lopes) e Roberto (Marciel). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Matheus Jesus, aos 43 minutos do primeiro tempo; Lúcio Flávio, aos 15, e Rayan, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araujo.

CARTÃO AMARELO - Tony (Ferroviária).

RENDA - R$ 18.480,00.

PÚBLICO - 1.443 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).