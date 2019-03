Ferroviária x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Ferroviária e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Pelo time alvinegro a principal novidade será o retorno de Gustagol, que ficou fora dos últimos cinco jogos por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Ferroviária x Corinthians será transmitida pelo Premiere e terá acompanhamento em tempo real do Estado. O Corinthians tentará sair em vantagem em busca do tricampeonato consecutivo, feito que não alcança há 80 anos. Curiosamente, o Corinthians e o Santos são os únicos que conseguiram por três vezes o feito de ser tricampeão. Carille agora tem a chance de ser o primeiro técnico do clube a obter esse feito.

O treinador não divulgou a escalação para a partida. Certo é que ele não terá o lateral-direito Fagner, convocado para a seleção brasileira, e também não contará com Mauro Boselli, machucado. O time deve entrar em campo com: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Jadson; Pedrinho, Gustagol e Clayson.

A Ferroviária, que ficou em segundo no Grupo C, com 18 pontos, vem de empate por 1 a 1 com o Novorizontino. Diante dos grandes, a equipe de Araraquara perdeu para o Santos por 1 a 0 e empatou com o Palmeiras (0 a 0) e São Paulo (1 a 1).