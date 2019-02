Ferroviária x Palmeiras: onde assistir ao vivo a partida pelo Paulista

A Ferroviária vai receber o Palmeiras neste domingo pelo Campeonato Paulista. O jogo será às 17h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, e marca o encontro entre duas equipes que iniciaram a sétima rodada da competição como líderes dos seus respectivos grupos no Estadual.

Onde assistir Ferroviária x Palmeiras?

A partida terá a transmissão da TV Globo e acompanhamento em tempo real do Estado. Será o primeiro jogo do Palmeiras em 2019 com transmissão pela TV aberta. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari vem de vitória sobre o Bragantino, no Pacaembu, na última segunda-feira, enquanto a Ferroviária amargou nos dois últimos compromissos uma derrota para o Red Bull e um empate com o São Bento.

O Palmeiras terá como desfalque o meia Gustavo Scarpa. Com lesão no tornozelo esquerdo, ele ficará fora do time pelas três próximas semanas. Felipão deve testar o atacante Felipe Pires e já observar o rendimento do jogador para uma possível utilização no compromisso do próximo fim de semana, o clássico com o Santos, no Allianz Parque.

VEJA OS JOGOS DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA

Sexta-feira

18h45 Ituano x Mirassol

21h Red Bull x Botafogo

Sábado

16h30 São Caetano x Bragantino

21h Novorizontino x Ponte Preta

Domingo

17h Ferroviária x Palmeiras

19h Corinthians x São Paulo

Segunda-feira

17h Oeste x São Bento

20h Santos x Guarani