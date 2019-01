Ferroviária x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Ferroviária e São Paulo jogam nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Doutor Ademar Pereira de Barros, pela terceira rodada do Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase e irão se enfrentar valendo a liderança do grupo.

Ferroviária x São Paulo terá transmissão da SporTV. O time de Araraquara entra em campo com a vantagem de jogar pelo empate, já que possui os mesmos seis pontos do Tricolor, mas leva a vantagem no saldo de gols (9 contra 8). Serra e Holanda-AM, com zero ponto, são os outros times do grupo.

O São Paulo estreou na Copinha goleando a Holanda por 7 a 2, enquanto a Ferroviária derrotou o Serra por 3 a 0. Na segunda rodada, a Ferroviária goleou a Holanda por 6 a 0 e o São Paulo fez 3 a 0 no Serra.