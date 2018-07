Ferroviário-CE bate Campinense nos pênaltis e consegue acesso à Série C

O Ferroviário-CE conseguiu nesta segunda-feira o quarto e último acesso à Série C de 2019. Em pleno estádio do Amigão, em Campina Grande (PB), pela rodada de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional -, o time cearense foi derrotado pelo Campinense-PB por 1 a 0 no tempo normal, e a decisão da vaga às semifinais aconteceu na disputa por pênaltis. Vitória da equipe de Fortaleza por 5 a 4.

+ São José-RS, Treze-PB e Imperatriz-MA vencem e obtêm o acesso à Série C de 2019

Como havia vencido em casa por 3 a 2, o Ferroviário jogou com o regulamento debaixo do braço, mas foi surpreendido no segundo tempo com um gol de voleio de Jorginho, logo aos quatro minutos. Mesmo assim, conseguiu segurar a pressão do Campinense e levar a decisão para os pênaltis, onde obteve 100% de êxito para confirmar a vaga. Pelo lado do time paraibano, Felipe Macena foi o único a desperdiçar uma cobrança ao chutar na trave.

Após perder a invencibilidade na Série D só nesta segunda-feira, o Ferroviário ficou com a pior campanha entre os classificados e enfrenta, nas semifinais, o São José-RS, dono da melhor campanha e que superou o confronto diante do Linense-SP. O time gaúcho perdeu a primeira, fora de casa, por 1 a 0, mas se classificou com um triunfo por 2 a 0.

A outra semifinal será diante Treze-PB e Imperatriz-MA. Com a segunda melhor campanha, o time paraibano decidirá uma vaga na decisão em casa. O acesso veio diante do Caxias-RS, com duas vitórias: 1 a 0, em casa, e 3 a 1, em Caxias do Sul (RS).

O Imperatriz-MA ficou com a terceira campanha entre os classificados. O time maranhense, assim como o Ferroviário, conquistou o acesso e uma vaga na semifinal nos pênaltis. Venceu o Manaus-AM, em casa, por 1 a 0, e perdeu fora, por 2 a 1. As datas e locais dos confrontos devem ser confirmados pelo departamento de competições da CBF nesta terça-feira.