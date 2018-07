Ferroviário-CE vence São José-RS em casa e sai na frente na semifinal da Série D

O Ferroviário-CE largou na frente na disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Nesta segunda-feira, a equipe cearense recebeu o São José-RS na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela rodada de ida da semifinal, e conquistou uma boa vitória pelo placar de 3 a 1.

Os gols marcados por Juninho Quixadá, Mazinho e Rafael Guedes deixaram o Ferroviário em uma situação muito confortável para chegar à final. Isso por que o time cearense poderá empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença para avançar, enquanto que o São José tem que vencer por três ou mais gols para seguir vivo. Uma vitória por dois a favor da equipe gaúcha leva a decisão para os pênaltis.

A classificação será decidida no próximo domingo, quando será disputada a partida de volta, no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, a partir das 15 horas. Gol fora de casa não conta como critério de desempate.

O outro finalista vai sair do embate entre Treze-PB e Imperatriz-MA, no qual o time maranhense venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maranhão, e está em vantagem rumo à final. Os quatro semifinalistas estão garantidos na disputa da Série C de 2019.