Ferroviário é batido pelo São José, mas avança para final nordestina da Série D

O Ferroviário está na final da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Passo D'Areia, neste domingo, em Porto Alegre, o time cearense comandado pelo técnico Marcelo Vilar garantiu a classificação para a decisão mesmo com a derrota por 2 a 1 para o São José. Isso porque tinha vencido o primeiro jogo contra a equipe gaúcha, no Ceará, por 3 a 1.

Com o resultado, o clube aguarda o vencedor de Imperatriz-MA e Treze-PB, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h15, em Campina Grande (PB), para saber quem vai encarar na luta pelo título da competição. O time maranhense venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e está a um empate de avançar.

Precisando reverter a vantagem do visitante, o São José começou com força total neste domingo e abriu o placar logo aos três minutos com Matheusinho. Mas a vantagem durou pouco porque Edson Cárius empatou aos 10. O São José fez o segundo gol ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, com Karl, para voltar a ficar à frente.

Mas, desde então, o Ferroviário já estava fechado, segurando a sua vantagem. E ficou se defendendo até o fim do jogo. Ao término do duelo houve um princípio de confusão, mas que rapidamente foi controlada pelos próprios jogadores em campo.