Ferroviário e Treze duelarão na segunda no jogo de ida da final da Série D

Após a definição dos finalistas, o departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a data e horário do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Série D, entre Ferroviário e Treze. Os clubes se enfrentam na próxima segunda-feira, às 19h15, no Castelão, em Fortaleza.

O segundo duelo da decisão, que definirá o campeão, ainda não teve data marcada. Por ter feito melhor campanha no decorrer da competição, o time paraibano decidirá a segunda partida como mandante. Como o estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, não possui a capacidade mínima de quatro mil torcedores para a final da Série D, o Treze deve mandar seu jogo no Amigão, também na capital paraibana.

Não há critérios de gols marcados fora de casa e nem de melhor campanha para definir as igualdades nos placares agregados nos mata-matas. Portanto, se isso ocorrer, o campeão da quarta divisão nacional será conhecido na disputa por pênaltis.

Além dos finalistas, Imperatriz e são José-RS também garantiram o acesso para a Série C de 2019. Na semifinal, o Ferroviário se classificou à finsl após vencer o São José por 3 a 1 na ida e perder por 2 a 1 na volta. Já o Treze perdeu 1 a 0 para o Imperatriz na ida e devolveu o placar na volta, classificando com triunfo por 2 a 1 nos pênaltis.