Ferroviário vence Treze por 3 a 0 e fica perto do título da Série D

O Ferroviário está mais perto do título do Campeonato Brasileiro Série D. O time cearense recebeu o Treze para o primeiro jogo da final na noite desta segunda-feira, no Castelão, em Fortaleza, e venceu pelo placar de 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Janeudo, Edson Cariús e Robson Simplício.

+ Ferroviário luta pelo título da Série D para coroar 'ressurreição' no futebol

Com o resultado em casa, o Ferroviário poderá até perder por dois gols de diferença no confronto de volta, que será no estádio Amigão, em Campina Grande, às 18h30 do próximo sábado. O Treze precisará vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por mais que isso se quiser o título no tempo normal.

Caso se torne campeão, o Ferroviário vai assegurar sua primeira conquista no cenário nacional. O Treze também nunca levantou o caneco de um Campeonato Brasileiro e ainda segue acreditando na possibilidade de ser campeão.

Os clubes já estão confirmados na Série C de 2019, junto com São José-RS e Imperatriz-MA. O Ferroviário disputou pela última vez o torneio em 2009, enquanto a equipe paraibana esteve em 2015.

O Ferroviário foi superior na maior parte do primeiro tempo e abriu o placar com Janeudo aos 23 minutos. O Treze conseguiu equilibrar as ações, mas pecou muito nas finalizações e acabou não evitando a derrota parcial.

Na segunda etapa, o artilheiro Edson Cariús ampliou com gol de cabeça aos 20 minutos. Com o lateral Silva expulso aos 32, o Treze ainda viu o rival fazer o terceiro aos 41. Robson Simplício roubou a bola no ataque e fechou a conta: 3 a 0. O resultado coloca o time cearense muito perto do título nacional.