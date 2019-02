Ferroviário x Corinthians: onde assistir ao vivo a partida pela Copa do Brasil

O Corinthians inicia a busca pelo tetracampeonato da Copa do Brasil - foi campeão em 1995, 2002 e 2009 - nesta quinta-feira, quando enfrentará o Ferroviário, do Ceará, às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pela primeira rodada da competição nacional. A partida terá como principal novidade a estreia de Vagner Love pelo time paulista.

Onde assistir Ferroviário x Corinthians?

O jogo terá transmissão do Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado. O confronto acontecerá em Londrina porque o clube cearense vendeu o mando de campo para uma empresa, que decidiu levar o jogo para o norte do Paraná com o objetivo de faturar mais.

O técnico Fábio Carille fará uma mudança no Corinthians em relação à vitória por 1 a 0 no clássico contra o Palmeiras. Vagner Love, contratado junto ao Besiktas, ganhou a vaga de Mateus Vital e formará dupla de ataque com Gustagol. Será o primeiro jogo após seu retorno ao clube que defendeu também em 2015. A tendência é que o Corinthians inicie a partida com Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro, Sornoza e Jadson; Vagner Love e Gustagol.

O Ferroviário faz um bom início de temporada. Em nove jogos, tem cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Pelo Cearense, derrotou recentemente o Ceará por 1 a 0. O principal destaque da equipe é o centroavante Cariús, com oito gols no ano.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, em que o mandante é o time que aparece em posição inferior no ranking da CBF. O visitante, porém, tem a vantagem de jogar pelo empate. Assim, não há definição de classificados em disputa de pênaltis.

Na segunda fase, o formato se repete tendo como diferencial o fato de que, se o jogo terminar empatado, a vaga será decisiva nos pênaltis. Até a terceira fase, os confrontos já estão definidos. Na quarta etapa do torneio, será realizado um sorteio em que vão participar os clubes classificados da Copa do Brasil e mais os que estão na Copa Libertadores. Veja os possíveis confrontos da próxima fase.

VEJA OS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL

Terça-feira

21h30 River-PI 0 x 5 Fluminense-RJ

Quarta-feira

16h Votuporanguense-SP x Ypiranga-RS

19h15 Altos-PI x Santos-SP

20h30 Sobradinho-DF x América-RN

20h30 Foz do Iguaçu-PR x Boa Esporte-MG

21h Santa Cruz-RN x Tupi-MG

21h30 Juazeirense x Vasco - RJ

21h30 Palmas-TO x Juventude-RS

21h30 Mixto-MT x CSA-AL

21h30 Corumbaense-MS x Luverdense-MT

21h30 Atlético Cearense-CE x Joinville-SC

21h30 Itabaiana-SE x Paraná-PR

21h30 Central-PE x Ceará-CE

Quinta-feira

18h30 Americano-RJ x Londrina-PR

21h Ferroviário-CE x Corinthians