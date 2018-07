Ferrugem, volante da Ponte Preta, diz que rival não telefonou após cirurgia

CAMPINAS - Após ser submetido a uma cirurgia de duas horas, na segunda-feira, o volante Ferrugem, da Ponte Preta, se mostrou chateado por não ter sido procurado pessoalmente pelo atacante do São Caetano, Danielzinho, responsável pelo carrinho que causou a fratura e o rompimento dos ligamentos do seu tornozelo esquerdo, no domingo, em rodada do Paulistão.

Nesta manhã, Ferrugem recebeu as visitas do técnico Guto Ferreira e de alguns companheiros e falou pela primeira vez com a imprensa depois da contusão. O volante disse que também que não foi procurado por ninguém ligado ao São Caetano.

"Vi que ele pediu desculpas através da imprensa, de redes sociais, de sites, mas isso é apenas uma forma dele diminuir as críticas. Mesmo que não tenha havido intenção, maldade, é lamentável que ele não tenha me ligado ou me visitado para saber como estou", desabafou Ferrugem.

O volante pontepretano deve ficar sem colocar o pé no chão por dois meses. Depois disso vai iniciar os trabalhos de fisioterapia. De acordo com o departamento médico do clube, Ferrugem ficará afastado dos gramados pelo menos por seis meses, retornando apenas na reta final do Campeonato Brasileiro.