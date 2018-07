Festa argentina é embalada por música de Sidney Magal

Os argentinos tiveram um momento de descontração e alegria com direito a show ao vivo na noite desta quinta-feira na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, local de preparação da seleção do país para a Copa do Mundo. Em seu perfil no Instagram, o atacante Lavezzi, um dos mais animados do elenco e que joga no Paris Saint-Germain, da França, divulgou um vídeo em que mostra um pouco da diversão da equipe nacional.

Uma das músicas da festa foi "Meu sangue ferve por você", sucesso dos anos 70 na voz do cantor brasileiro Sidney Magal, interpretada por uma banda brasileira. "Lindo momento", escreveu o atacante na legenda da foto que divulgou nas redes sociais.

Grande astro da seleção argentina, Messi também divulgou imagens da confraternização nas redes sociais. Nelas, é possível ver diversos jogadores sentados batendo palmas ao ritmo da música ao lado de uma mesa com petiscos, como salame, queijos, pães e presunto.

A Argentina viveu o clima festivo na noite da última quinta-feira antes de encarar o Irã, neste sábado, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo F do Mundial.