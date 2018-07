Festa corintiana teve provocação de jogadores a rivais

Apresentado pelo cantor Thiaguinho, que estava no trio elétrico ao lado dos jogadores, o atacante Jorge Henrique tomou a palavra e, em meio à festa, gritou: "Ô, você já caiu Porco". Eufóricos, todos os torcedores passaram a entoar o canto, lembrando da queda palmeirense à Série B do Campeonato Brasileiro.

Enquanto os corintianos ainda provocavam o principal rival, Emerson tomou o microfone da mão de Jorge Henrique, e então o alvo foi um jogador do Santos. "Chupa Léo", gritou o atacante, em referência ao lateral do time da Vila Belmiro, que se tornou desafeto corintiano desde o embarque para o Japão, quando disse que torcida "acostumada com rodoviária não pode ir a aeroporto".

Novamente, a torcida foi à loucura, e aí foi a vez de Emerson lembrar do outro rival do Corinthians. Em alusão ao título conquistado pelo São Paulo na Copa Sul-Americana, quando o Tigre, adversário da decisão, não voltou a campo para o segundo tempo por conta de uma confusão no vestiário, o atacante disse: "Nós ganhamos o jogo dentro de campo. Ninguém fugiu para a gente ganhar".

Além da provocações aos principais adversários, a festa corintiana teve muita comemoração e exaltação aos jogadores que conquistaram o bicampeonato mundial. No último domingo, a equipe paulista ficou com o título ao bater o Chelsea por 1 a 0, com gol de Guerrero, em Yokohama.