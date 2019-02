Festa de aniversário de Neymar em Paris terá celulares confiscados e show de Wesley Safadão

Neymar completará 27 anos na terça-feira, mas antecipará a comemoração para esta segunda-feira e receberá amigos e convidados no luxuoso Pavillon Gabriel, em Paris, na França, de acordo com o jornal Extra. O espaço, localizado próximo à Avenida Champs Elysées, tem capacidade para receber até 2 mil pessoas.

Entre os convidados estão o cantor Wesley Safadão, o pagodeiro Rodrigo e o cantor Gaab. O bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina, também deve comparecer à comemoração.

Para dar mais privacidade aos convidados, os celulares serão confiscados na entrada. No ano passado, Neymar e a sua família não gostou dos vídeos da festa postados nas redes sociais. Outra recomendação é que os convidados usem traje de gala de cor vermelha.

Neymar resolveu comemorar o seu aniversário um dia antes porque o Paris Saint-Germain enfrentará o Villefranche Beaujolais, pela Copa da França, na quarta-feira.

O craque sofreu uma lesão no quinto metatarso de seu pé direito e o prazo de recuperação é de dois meses e meio. O atacante será submetido a um tratamento que envolve a injeção de células-tronco e plasma rico em plaquetas na área da ferida. Essa aplicação é feita em uma única vez e tem o objetivo de cicatrizar e solidificar a fratura. A técnica é liberada no Brasil atualmente apenas para protocolo de pesquisa, não sendo recomendado seu uso na prática clínica.

A lesão sofrida por Neymar é exatamente a mesma que ele teve no primeiro semestre de 2018, quando ficou afastado do futebol por cerca de três meses em recuperação e inclusive chegou a ter colocada em risco a sua participação na Copa do Mundo da Rússia, onde o Brasil parou nas quartas de final após perder para a Bélgica.

Com a confirmação do tempo de recuperação, Neymar só deverá voltar aos campos na metade de abril. Assim, está fora dos dois jogos contra o Manchester United, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, e dos amistosos de março da seleção brasileira - um confirmado contra a República Checa, em Praga, no dia 26. A boa notícia é que o atacante poderá disputar sem problemas a Copa América, que será no Brasil, em junho e julho.