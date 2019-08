Festa de aniversário do Corinthians terá atletas de várias gerações no camarote

As comemorações pelos 109 anos do Corinthians vão reunir jogadores que estiveram presentes em conquistas importantes da história do clube no camarote Fielzone no dia 1º de setembro. O goleiro Ronaldo Giovanelli, jogador com mais jogos na história do clube (602); o zagueiro Chicão, campeão da Libertadores e do Mundial em 2012; Edilson, campeão mundial em 2000; Tobias, campeão paulista em 1977; Wilson Mano, campeão brasileiro em 1990.

Também estarão presentes o ex-volante Christian, campeão da Copa do Brasil 2009 e do Campeonato Brasileiro em 2015, além do ex-lateral-esquerdo André Luiz, campeão paulista em 1997 e 2001. Para representar o time feminino, atual recordista mundial em vitórias consecutivas com 29 triunfos, a ex-atleta e comentarista Milene Domingues também estará no camarote.

Quando o Corinthians entrar em campo para a partida diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, o espaço vai soltar cinco mil balões. A “trilha sonora” será a apresentação da escola de samba da Vila Maria. No mesmo espaço, a festa começa no sábado à noite, com show do gruno Katinguele e Naninha. O camarote Arena Kids também terá uma programação especial para comemorar o aniversário do clube. É um camarote especialmente criado para a família.

Na Arena Corinhthians, o clube vai promover 109 horas de atividades esportivas, culturais e sociais na arena em Itaquera nos dias 31 de agosto e 1º setembro. Entre as ações já confirmadas, algumas gratuitas, outras pagas, todas simultâneas, estão aulas de fitdance, zumba, funcional e alongamento na academia Spider Fit; oficinas de futsal, basquete e artes marciais; exibições de boxe e a realização da Magnus Chute Cup, promovida pelas escolas da rede Chute Inicial, além de uma área kids no quarto andar. No sábado (31), às 19h30, um evento de MMA irá movimentar o átrio do prédio Oeste.