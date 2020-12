Festa de ano-novo com Neymar tem repercussão internacional negativa

A festa de ano-novo que terá a presença de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, repercutiu na imprensa fora do Brasil de forma bastante negativa. Os veículos criticaram o jogador do Paris Saint-Germain por realizar um grande evento, com a presença de centenas de pessoas, em meio à subida de casos do novo coronavírus no País.

O jornal italiano Gazzetta Dello Sport destacou que, apesar dos celulares não poderem entrar no evento que será realizado em uma vila particular alugada, a polêmica explodiu na internet por conta dos problemas com a covid-19, definindo o Brasil como 'curvado' pelo vírus. A publicação usa a manchete 'na face da covid' e diz que é uma 'tempestade'.

Já o francês L'Équipe classificou o evento como 'a festa da discórdia no Brasil'. "Apesar da pandemia de covid-19 que está devastando o Brasil, Neymar, número 10 do PSG, está organizando uma festa de vários dias que reunirá centenas de convidados, perto do Rio", escreveu o veículo em sua matéria. "Um Réveillon que questiona por completo a covid-19", disse o Le Figaro em sua manchete sobre a festa.

Neymar, la fête de la discorde au Brésil En dépit de la pandémie due au Covid-19 qui fait des ravages au Brésil, Neymar, le numéro 10 du PSG, est en train d'organiser une fête de plusieurs jours qui va réunir des centaines d'invités, près de Rio https://t.co/jZKprQ4HMq pic.twitter.com/dDjuFeXEkT — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 27, 2020

Com certa dose de ironia, o espanhol Marca noticiou que a festa "só" terá 150 convidados, em vez dos 500 que haviam sido informados inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Manchete parecida com a que fez o jornal A Bola, de Portugal.

Na Inglaterra, os tabloides Daily Mail e The Sun destacaram precauções tomadas por Neymar, como as relativas aos celulares e a construção de uma discoteca com isolamento acústico em um casarão para não incomodar os outros moradores da cidade de Mangaratiba, além do momento crítico da pandemia no Brasil, com o número de mortes pelo vírus ultrapassando 190 mil pessoas. Já o The Guardian definiu a festa como 'macabra' e disse que Neymar é acusado de 'dançar nos túmulos da pandemia'. Nos Estados Unidos, o portal MSN foi outro a destacar o tamanho da festa.