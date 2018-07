Festa do Barcelona acaba em 104 prisões e 119 feridos

As comemorações dos torcedores do Barcelona pela conquista o 20.º título espanhol do clube, conquistado no último domingo, não terminaram bem. Um total de 104 pessoas foram detidas e outras 119 ficaram feridas por causa de incidentes ocorridos no centro da cidade catalã, segundo informações da polícia local.

Veja também:

Barça ganha seu 20º campeonato com nova goleada

Os festejos reuniram cerca de 40 mil pessoas e transcorriam bem até meia-noite do último domingo (no horário local), quando alguns torcedores resolveram subir no andaime de um prédio e, em seguida, queimaram pedaços de uma lona que haviam destroçado.

Ao mesmo tempo, outros torcedores começaram a depredar patrimônio público e lançaram objetos contra a polícia, como pedras e garrafas, fato que obrigou os agentes locais a reagir contra os vândalos. O conflito então se transformou em uma batalha campal que originou o grande número de feridos e de prisões.