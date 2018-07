Festa do Corinthians em São Paulo começa ao meio-dia desta terça

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians divulgou em seu oficial a programação da comemoração pela conquista do bicampeonato mundial. Embora o desembarque da viagam do Japão esteja previsto para o início da manhã, às 7h, o desfile oficial começará apenas ao meio-dia. Um trio elétrico com a presença do cantor Thiaguinho vai partir da Avenida Tiradentes, região central da cidade, nas proximidades do Batalhão Tobias Aguiar. Em seguida, os heróis da conquista inédita seguem em direção à Avenida Santos Dummont. Depois de passar pela praça Heróis da FEB, na zona norte, a delegação ganha a Avenida Cruzeiro do Sul e daí parte para o acesso à Marginal na via local em direção ao Centro de Treinamentos, localizado na Rodovia Ayrton Senna.

Na parte da manhã, após a liberação das autoridades aeroportuárias no Aeroporto, a delegação seguirá em ônibus fechado para a Prefeitura de São Paulo, onde receberá os cumprimentos do Prefeito da cidade, Gilberto Kassab.

O trajeto é semelhante àquele realizado pela seleção brasileira feminina de vôlei, no mês de agosto, depois da conquista da medalha de ouro nos Jogos de Londres. A diferença é que as meninas se dirigiram para a região central de São Paulo.

Esse não foi o caminho ideal programado pela diretoria corintiana. A primeira opção era promover uma carreata, com um trio elétrico, desde o desembarque no Aeroporto de Guarulhos, até o Palácio de Convenções do Anhembi. O projeto, no entanto, foi descartado pela Polícia Militar e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que temiam congestimentos e tumultos no percurso de cerca de 18 quilômetros. "Inicialmente, nós iríamos até a Ponte da Vila Maria em um carro dos Bombeiros e de lá partiríamos para o Anhembi, mas me passaram que ele não teria sido liberado", afirmou o presidente do Corinthians, Mário Gobbi, durante a escala que a equipe fez em Frankfurt, na manhã desta zegunda.

Os torcedores também não terão contato com os jogadores no aeroporto. Desta terça, equipe não fará o desembarque pelo saguão do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, como de costume. Os trâmites alfandegários e o despacho de bagagens serão feitos pela Base Aérea de Cumbica, distante do aeroporto. Os jogadores devem descansar até o início da festa em algum lugar ainda não revelado. "Nossa ideia é que isso afaste a grande massa do aeroporto porque no embarque tivemos gente com rojões e extintores de incêndio nas dependências internas. Imagina agora?", alertou o gerente de comunicação do Aeroporto de Guarulhos, Nicolau Maranini.

A operação foi planejada em conjunto com outros órgãos responsáveis pela segurança do aeroporto, como as polícias Militar, Rodoviária e Federal, além da Receita Federal e da prefeitura de Guarulhos, por meio de sua Guarda Municipal. O efetivo da Polícia Militar também será reforçado em pelo menos 750 homens para evitar transtornos e garantir o funcionamento normal das atividades no local. Foi desenvolvido também um plano para que os demais passageiros não tenham nenhum tipo de aborrecimento na chegada a Cumbica. As principais vias de acesso serão monitoradas pela Polícia Rodoviária e terão reforço para evitar congestionamentos.