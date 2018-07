Festa do Fluminense tem pouso de emergência e confusão nas Laranjeiras

RIO - A festa do tetracampeonato brasileiro do Fluminense foi marcada por bastante confusão. Os jogadores tiveram de enfrentar um pouso de emergência e deixaram o aeroporto Galeão em um trio elétrico. Dessa forma, a chegada à sede do clube só aconteceu por volta das 2h50 da manhã. Irritados pelo atraso, os torcedores invadiram a tribuna destinada aos jogadores e abreviaram as comemorações.

O avião fretado que levou a equipe ao Rio de Janeiro teve um problema técnico e deu um susto nos jogadores. Quando chegava à capital carioca, o voo teve que ser arremetido três vezes por conta de uma falha no trem de pouso. Por isso, o piloto precisou realizar um pouso de emergência, mas com o avião em terra e tudo tranquilizado, os jogadores voltaram a comemorar aos gritos de "tetracampeão".

O trio elétrico foi acompanhado por diversos carros e motos com torcedores tricolores empolgados, desfilando pelas ruas da cidade. Os atletas celebraram a conquista com cerveja, hino do clube e até gritos de guerra.

Mas a espera de mais de sete horas irritou os torcedores que estavam fazendo festa no gramado das Laranjeiras desde o apito final da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, por 3 a 2, em Presidente Prudente. Os presentes chegaram a gritar "falta de respeito" e muitos deixaram o local antes mesmo da chegada do trio elétrico com os ídolos.

Fred, Gum e Jean ainda levantaram de forma simbólica a taça do Brasileiro de 2010, que estava com um adesivo de 2012. No entanto, a desorganização e o comportamento de parte da torcida fizeram com que os jogadores ficassem menos de cinco minutos no local.

Não havia policiais militares no interior da festa e o número de seguranças foi insuficiente para conter a massa. Discussões, tumulto e até saque de caixas de cerveja foram registrados.

A vitória sobre o Palmeiras, no último domingo, levou o Fluminense aos 76 pontos, dez à frente do segundo colocado Atlético-MG, a três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Com o título assegurado, o clube carioca entrará em campo diante de Cruzeiro, Sport e Vasco apenas para cumprir tabela.