Festa e tumulto marcam chegada da seleção a Barranquilla

Com muita festa, tumulto e até tentativa de invasão, cerca de 300 colombianos recepcionaram a seleção brasileira em Barranquilla no início da madrugada desta segunda-feira. A delegação chegou ao hotel Dann Carlton, local da concentração, às 0h15 locais (2h15 pelo horário de Brasília), vinda de Manaus em voo fretado.

A polícia colombiana colocou grades no entorno do hotel para evitar a aproximação dos torcedores, mas tão logo o ônibus parou em frente à entrada e pelo menos 50 torcedores invadiram uma área que era destinada à imprensa. Dois torcedores foram além e chegaram até próximo ao ônibus, sendo contidos por policiais e seguranças da CBF.

O atacante Neymar e o meia Philippe Coutinho foram os mais comemorados pelos colombianos, mas nenhum jogador parou para atender aos torcedores. Todos os integrantes da delegação entraram no hotel sem dar entrevistas.

Apesar de a Colômbia necessitar da vitória no jogo desta terça, o clima é de euforia em Barranquilla com a presença da seleção brasileira. Os colombianos têm verdadeira admiração pelo futebol brasileiro. Muitos foram ao hotel da seleção com camisas do Brasil. Um torcedor carregava uma camiseta do Liverpool com o nome de Philippe Coutinho, enquanto outros empunhavam a do Barcelona com o nome de Neymar às costas.

Na tarde desta segunda-feira, o Brasil treina no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, local da partida com a Colômbia nesta terça-feira. Este será o único treino do time em solo colombiano.