Festejado em hotel, Corinthians fala em retribuir apoio da torcida

NAGOYA - A festa da torcida corintiana continua no Japão. Por onde os jogadores passam, centenas de fanáticos vão atrás manifestar o apoio, e na chegada da equipe ao hotel em Nagoya, nesta quinta-feira, não foi diferente. Aproximadamente 150 torcedores estiveram no local cantando o nome de seus ídolos e festejando o time na busca pelo título do Mundial.

Mesmo passando rapidamente pelo saguão, após descerem do ônibus, os jogadores exaltaram o apoio da torcida e prometeram retribuir em campo. "É uma pena que não tivemos muito tempo para atendê-los, mas estou feliz porque sei que vai ter um treino com portões abertos e esperamos retribuir o carinho dentro de campo", disse o lateral Fábio Santos.

A vibração da torcida deu trabalho aos seguranças. Eles tiveram que controlar os corintianos mais empolgados, que queriam abraçar, tirar fotos e pedir autógrafos aos jogadores. O mais festejado era o atacante Emerson, que também celebrou o apoio. "A torcida só nos dá um incentivo a mais."

A chegada dos jogadores ao hotel aconteceu por volta das 22 horas (11 horas de Brasília). Cansados pela maratona de viagem, eles foram rapidamente para os quartos. A equipe volta a treinar nesta sexta-feira, às 11 horas (meia-noite de Brasília). A estreia corintiana no Mundial será na próxima quinta, diante do vencedor do confronto entre Al Ahly e Sanfrecce Hiroshima, em Toyota.