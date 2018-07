Festejado no desembarque do Flu, Pedro celebra 'gol mais importante da carreira'

Herói da classificação do Fluminense às quartas de final da Copa Sul-Americana, o atacante Pedro recebeu o reconhecimento pelo feito nesta sexta-feira. No desembarque da delegação no Rio, após a derrota por 2 a 1 da véspera em Quito, o jovem de 20 anos foi um dos mais festejados pelas dezenas de torcedores que foram ao aeroporto receber o elenco.

A festa em torno do garoto não foi à toa. Afinal, Pedro apareceu no momento decisivo do duelo diante da LDU para marcar o gol da classificação, já aos 41 minutos do segundo tempo. Em meio ao início de trajetória profissional no clube, o atacante cravou este como o gol mais importante da carreira.

"Sem dúvida, foi o gol mais importante que já fiz. Estava precisando desse gol, não vinha tendo bons jogos, mas sempre dei o meu melhor, treinando forte no dia a dia. Nossa torcida merece, o clube merece tudo o que conquistamos nesse jogo. Fiquei a viagem inteira de volta comemorando", celebrou o atacante.

Depois de vencer por 1 a 0 na ida, no Maracanã, o Fluminense perdia por 2 a 0 para a LDU e era eliminado até o gol marcado por Pedro. Por isso, o atacante considerou "heroica" a classificação da equipe, que, de quebra, encerrou a freguesia diante do rival equatoriano após as derrotas nas decisões da Libertadores de 2008 e da Sul-Americana de 2009.

"A felicidade é imensa, o grupo todo foi heroico e fez por merecer. Estou muito feliz pelo resultado e acho que tem muita coisa boa por fazer ainda nesse ano. A classificação foi difícil, mas tivemos atitude", afirmou.

Passada a festa pela vaga, a cabeça agora está nas quartas de final, no clássico diante do Flamengo. "Acho que clássico é complicado, ainda mais de decisão, vale vaga para a semifinal da Sul-Americana. São dois jogos e temos que jogar com muita inteligência. Será um bom duelo", encerrou Pedro.