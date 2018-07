Festejado pelo técnico, Scarpa lidera o Palmeiras contra o Santos

O meia Gustavo Scarpa será a principal atração do Palmeiras para o clássico com o Santos, nesta noite, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Willian ganha fôlego na briga por artilharia e busca recorde no Palmeiras

+ Dois jogos em sete meses: Weverton tenta agarrar chance rara no Palmeiras

+ Presidente do Santos confirma contratação do uruguaio Carlos Sánchez

Ele não atua em uma partida oficial desde março. Graças a um habeas corpus obtido junto ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), em Brasília, conseguiu encerrar seu vínculo com o Fluminense e ser novamente registrado pelo Palmeiras – a disputa judicial entre ele e o clube carioca, porém, continua.

“A volta dele foi muito festejada por todos nós. O momento em que saiu em função do imbróglio judicial era quando ele tinha adquirido o melhor ritmo, feito gols no Paulista”, pontuou o técnico palmeirense, Roger Machado. “A surpresa no retorno foi que ele demorou menos tempo para adquirir ritmo. Tão logo começou a treinar, a percepção que tivemos foi de que ele teria o processo acelerado, como aconteceu. Nesse momento, com a saída do Keno, um jogador de velocidade, o Scarpa assume uma condição importante dentro da equipe.”

Nos amistosos disputados pelo Palmeiras durante a pausa no calendário por conta da Copa do Mundo, no Panamá e na Costa Rica, Scarpa se destacou e marcou dois gols. Formou a linha de três meias ofensivos ao lado de Lucas Lima e Hyoran, desenho que será mantido para o clássico desta noite.

O time não poderá contar hoje com quatro atletas, todos suspensos: o goleiro Jailson, o zagueiro Luan, o meia Moisés e o atacante Dudu. Além deles, Borja se recupera de uma cirurgia no joelho direito realizada após seu retorno do Mundial com a seleção colombiana e também é desfalque.

Do outro lado. O Santos não poderá contar ainda com suas recentes contratações: o meia Bryan Ruiz, da seleção da Costa Rica, e o volante uruguaio Carlos Sánchez. Os dois estiveram na Rússia disputando o Mundial. Quem também não joga hoje é o lateral Daniel Guedes, em função de uma virose.

Na frente, o técnico Jair Ventura deverá escalar força máxima: Rodrygo, Gabigol, Eduardo Sasha e Bruno Henrique.

O mando do jogo é do time da Vila, que terá torcida 100% a favor devido a uma recomendação do Ministério Público.

FICHA TÉCNICA

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Jean Mota e Rodrygo; Gabigol, Eduardo Sasha e Bruno Henrique. Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran; Willian. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Dewson Freitas da Silva (PA).

Local: Pacaembu.

Horário: 20h.