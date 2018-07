Festival aumenta atmosfera antes da final entre Inter e Bayern

Os dois antigos rivais, que desenvolveram uma grande amizade ao longo dos anos desde que a Itália de Altobelli derrotou a Alemanha de Breitner por 3 a 1 e tornou-se campeã do mundo em julho de 1982, estavam envolvidos em "UEFA Champions Ultimate Match."

O jogo com grandes nomes do futebol do passado foi parte da semana de Champions Festival, antes da primeira final da Liga dos Campeões a ser disputada neste sábado.

Enquanto os jogadores do Inter de Milão e Bayern de Munique estavam se preparando para a partida final (15h45 horário de Brasília) no estádio Santiago Bernabeu, os heróis do passado estavam aproveitando sua tarde sob o sol escaldante.

Embora estivesse usando um uniforme todo branco que lembrava o do Real Madrid que ele vestiu na década de 1970, Breitner participou como técnico, enquanto Altobelli marcou vários gols em uma divertida exibição de cinco de cada lado, que terminou com um placar estimado de 18 a 18.

"Toda equipe precisa de um treinador," disse Breitner à Reuters depois que os jogadores encantaram uma multidão considerável, que aplaudiu os toques ainda refinados de jogadores como Steve McManaman, Enzo Scifo, Michael Laudrup e Emilio Butragueño.

"Nós tínhamos jogadores suficientes para que eu não precisasse jogar," disse Breitner. "É ótimo ver todos os indivíduos mais velhos, e eu vou ver Alessandro quando visito Milão para ver jogos do Milan ou Inter."

O Champions Festival, no Parque del Retiro de Madrid, consistiu de jogos de futebol, shows, barraquinhas e entretenimento como parte do plano do presidente da Uefa, Michel Platini, de transformar a final da Liga dos Campeões em um evento de família.

Sob sua direção, a UEFA mudou a final de quarta a sábado, porque Platini notou que crianças não iam à final no meio da semana.

Manuela Rossi, mãe de dois meninos e fã da Inter, ficou satisfeita com a mudança.

"O fato de ser em um sábado significou que nós poderíamos fazer um passeio de fim de semana," ela disse à Reuters enquanto passeava pelo parque. "Eu entendo o pensamento de Platini."

Nas praças ensolaradas de Madrid, milhares de torcedores alemães e italianos se reuniram durante o dia.

Para Breitner, que ergueu a Taça dos Campeões pelo o Bayern em 1974, não há nenhuma dúvida quanto ao resultado da final.

"Tudo que eu sei com certeza é que o Bayern vai ganhar hoje," disse ele.