Festival de rua em São Petersburgo atrapalha treinos de Portugal e Nova Zelândia

Um tradicional festival de rua em São Petersburgo, na Rússia, atrapalhou os planos da Fifa para as seleções de Portugal e Nova Zelândia. Nesta sexta-feira, a segunda maior cidade do país europeu terá a realização do "Velas Escarlates", que provocará a interdição de algumas ruas. Por causa disso, os jogadores dos dois times não poderão fazer o treino de reconhecimento do estádio Krestovsky, do Zenit St.Petersburg.

O festival acontece durante o período das Noites Brancas (quando na Rússia, no começo do verão, só escurece na madrugada). Há fogos de artifício e shows, chegando a reunir até três milhões de pessoas nas ruas de São Petersburgo. A Fifa alegou que decidiu mudar o local de treinamento das seleções para evitar problemas de trânsito.

Com a mudança, Portugal e Nova Zelândia farão as suas últimas atividades na mesma hora, pela manhã, em estádios diferentes como preparação para o duelo deste sábado, marcado para 12 horas (de Brasília). À tarde, os treinadores e dois jogadores escolhidos pelas seleções irão ao estádio Krestovsky para as entrevistas coletivas.

Portugal precisa de apenas um empate para garantir a vaga na semifinal da Copa das Confederações, enquanto que a Nova Zelândia já está eliminada.