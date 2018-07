Festival na arena leva Palmeiras a transferir jogo para o Pacaembu

A CBF anunciou nesta segunda-feira a mudança do local do jogo entre Palmeiras e Coritiba, no dia 18 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. A realização no Allianz Parque do festival musical São Paulo Trip, com início no dia 21, levará a partida a para o estádio do Pacaembu, na noite de segunda-feira, às 20h.

Será a terceira vez nesta temporada que o Palmeiras terá de sair da arena para mandar o jogo no estádio municipal. Pelo Campeonato Paulista a equipe enfrentou o Novorizontino no local e ganhou por 3 a 0 em abril. Já pelo Campeonato Brasileiro, jogou contra o Grêmio e venceu por 1 a 0, em julho.

A partida no Pacaembu marcará a estreia do Palmeiras nas rodadas de segundas-feiras do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe terá de jogar em outro local, a arena vai receber os preparativos da montagem do palco para quatro noites de apresentação pelo festival. A primeira delas será três dias depois da partida, com os shows das bandas The Cult e The Who.

Antes de enfrentar o Coritiba, o Palmeiras terá um compromisso fora de casa. No sábado o time do técnico Cuca enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro.