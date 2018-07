Feyenoord mantém técnico após perder por 10 a 0

No jogo de domingo, o PSV marcou oito gols apenas no segundo tempo e construiu a maior goleada da história do Campeonato Holandês - o brasileiro Jonathan Reis, ex-Cruzeiro, fez o primeiro, o terceiro e o sexto. Em dez partidas na competição, o Feyenoord venceu duas e está em 15.º, lutando contra o rebaixamento.

E mesmo depois de Been afirmar após o jogo que deixaria o comando se jogadores e dirigentes tivessem perdido a fé nele, Beenhakker contemporizou e garantiu que ainda acredita no técnico, que está no comando do Feyenoord desde 2009.