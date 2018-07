Ficar fora da Libertadores seria decepção, diz Cássio

SÃO PAULO - Adversário das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira e no dia 23 de outubro, o Grêmio também aparece como rival corintiano na busca pelo G-4 do Brasileirão. E, em uma das duas competições, o goleiro Cássio espera superar o clube que o revelou. "Se não chegarmos na Libertadores de 2014 será uma grande decepção."

Apesar da distância de oito pontos para o quarto colocado do Brasileiro, e de não estar apresentando um futebol convincente de que pode conquistar a Copa do Brasil, os corintianos não admitem, em hipótese alguma, não conquistar uma vaga na Libertadores pelo terceiro ano seguido.

"Seria um fracasso para nós jogadores, mas não estamos pensando (em ficar de fora), temos confiança que vamos conseguir uma vaga. Nosso grupo é forte e o pensamento é o de chegar no G-4, depois ver se dá o título, que matematicamente ainda é possível apesar da distância do Cruzeiro. Além disso vamos dar o máximo na Copa do Brasil", garante o goleiro corintiano. "Porém, temos de fazer um bom resultado em casa contra o Grêmio e de preferência sem levar gol."

Cássio garante que o Corinthians não vai priorizar Brasileirão ou Copa do Brasil, que segundo ele é muito traiçoeira, e pede apenas um pouco mais de organização defensiva em campo apesar de ter na sua frente a defesa menos vazado do Nacional.

"O time está um pouco exposto pelo fato de ter de fazer gol. Temos de manter a organização, a gente quer fazer, quer ganhar, mas tem de se manter organizado. Ano passado levamos pressão em uns jogos, mas seguramos atrás e, por estar organizado, ganhamos, fomos lá e buscamos o gol da vitória", alerta o goleiro.

Cássio, que fez muitas defesas diante do Cruzeiro, não se conforma ainda com a derrota para o Goiás, na qual o time desperdiçou diversas chances e levou um gol de cabeça no fim. "Contra o Goiás, a gente só ficou buscando o gol e levamos um gol numa jogada que não acontece aqui, algo que não é normal, porque não se posicionamos bem num escanteio."